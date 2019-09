Liga Contra o Cancro promove palestra sobre riscos do HPV

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) está a promover, este mês de Setembro, uma campanha de sensibilização para as doenças associadas ao Papilomavírus Humano (HPV): ‘HPV e Quê?’.

Trata-se de uma acção que a tem estado a decorrer em escolas de todo o país, com o objectivo de sensibilizar os mais jovens, mas o objectivo é chegar também aos técnicos de saúde.

Neste sentido, e em virtude de um artigo recentemente publicado, ‘Genotipagem de HPV de Alto Risco na região Norte de Portugal: Dados do programa de rastreio do cancro do colo do útero’, terá lugar, na próxima quinta-feira (dia 19), pelas 9 horas, no Auditório do Hospital Dr. Nélio Mendonça uma palestra com o tema ‘Rastreio do Cancro do Colo do Útero no Século XXI: A genotipagem de HPV e suas implicações’.