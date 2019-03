Liceu promove palestra com Comandante Pedro Frazão

Na próxima segunda-feira (dia 18 de Março), pelas 15 horas, a Escola Secundária Jaime Moniz (ESJM) promove uma conferência, intitulada ‘Comportamentos em Estágio Curricular por parte dos alunos dos Cursos CEF e Cursos Profissionais’.

A iniciativa terá como orador o Comandante Pedro Frazão, Administrador do Grupo Sousa, com os pelouros da Sustentabilidade (Responsabilidade Social Corporativa, Ambiente, Segurança e Protecção), da Energia e Comunicação.

Note-se que o Grupo Sousa orienta estudantes da ESJM dos Cursos CEF e Profissionais, no âmbito de uma cooperação existente entre ambas as entidades. Pelo que esta palestra visa sensibilizar os estudantes para os comportamentos adequados no âmbito do estágio curricular, essencial à conclusão dos respectivos cursos.