Liceu organiza palestra com CEO do Grupo ACIN

No próximo dia 2 de Dezembro, a Escola Secundária Jaime Moniz vai realizar uma palestra, que terá como orador convidado o CEO do Grupo ACIN, Luís Sousa.

A ACIN, empresa presente no mercado há quase 20 anos, iniciou a sua actividade em 1999, como centro de formação na área da informática. No entanto, o empreendedorismo e visão dos seus administradores permitiu que rapidamente ganhasse outra dinâmica, apostando na área do Hardware e Software. Desde então, a ACIN prima pela aposta contínua na inovação e utiliza meios de vanguarda na área da Cloud Computing, liderando diversos segmentos de mercado na área das tecnologias da informação em Portugal e no estrangeiro.

A palestra destina-se aos alunos do 10º, 11º e 12º ano do Curso Profissional - Técnico de informática e visa motivar os alunos, dando-lhe a conhecer novos desafios no ramo tecnológico e a contactar com o mercado de trabalho na área da informática e programação.