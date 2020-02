Juventude Popular Madeira quer alterações nas avaliações das candidaturas agrícolas

A JP-Juventude Popular da Madeira, estrutura autónoma de juventude do CDS-PP Madeira, visitou hoje, dia 1 de Fevereiro, duas explorações agrícolas situadas na Ponta do Sol e em Santa Cruz. A iniciativa faz parte das Jornadas da Agricultura que esta organização política de juventude está a organizar, entre os dias 31 de Janeiro e 2 de Fevereiro.

Durante estas visitas, a JP Madeira contactou com agricultores que apresentaram a sua visão sobre a agricultura regional e os problemas que enfrentam no seu dia a dia.

Na ocasião, o presidente da JP Madeira, Pedro Pereira, sublinhou a importância de fazer alterações na forma como as candidaturas agrícolas a apoio comunitários são avaliadas.

Para o líder da Juventude Popular, “actualmente existe uma valorização em termos de viabilidade económica a candidaturas que tenham uma maior percentagem de produtos agrícolas com ciclos de produtos rápidos, ou seja, de plantas que comecem a produzir num menor período de tempo”. Só que “nem todos estes produtos depois têm real procura no mercado ou uma procura no mercado a preços interessantes do ponto de vista de real viabilidade económica para o empresário agrícola”, apontou.

Por outro lado, “produtos como a abacate, com uma procura crescente tanto nos mercados regional, nacional e internacional e para diversas finalidades que vão desde a alimentação à cosmética ficam prejudicados na sua avaliação visto ser uma planta que demora alguns anos até atingir a sua produção normal”, sustenta.

Assim, considera que a Madeira tem “ficado para trás numa produção que podia e devia dominar a nível nacional”.

Face ao exposto, a JP Madeira acredita que “estas alterações ao sistema de avaliação das candidaturas seriam muito importantes para promover projectos mais auto-sustentáveis e para direccionar os agricultores para o cultivo de produtos com maior interesse estratégico para o sector agrícola regional”.

A JP Madeira destacou ainda a importância da agricultura na protecção do ambiente e também no combate às alterações climáticas.