Juíza vive em casa de Jardim

A juíza Joana Dias pediu para ser dispensada de presidir a um julgamento em que o arguido é o ex-presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim. Joana Dias alegou que a casa onde vive é propriedade de Jardim e do filho, e não quis que a sua imparcialidade pudesse ficar em causa. O Tribunal da Relação concordou, e agora o processo ficará sob a tutela de Elsa Serrão. Um assunto para ler na página 10 da edição deste sábado do DIÁRIO.

O primeiro-ministro de Cabo-Verde quer uma maior proximidade com a Madeira. Na I Cimeira Cultural Madeira/Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva falou sobre o desenvolvimento cultural que quer para as ilhas, para ler na pagina 8. Na entrevista que deu ao DIÁRIO, o primeiro-ministro defende ainda uma ligação aérea directa entre os dois arquipélagos e descreve as áreas onde pode existir cooperação. Para ler nas páginas 24 e 25.

Na página 5 saiba por que o Governo Regional voltou a suspender Joaquim Sousa, um litígio que está a ser dirimido no Tribunal Administrativo do Funchal.

A Madeira recebe este sábado, pela primeira vez, a gala europeia dos World Travel Awards, com dezenas de nomeações. Saiba mais na página 13.

O DIÁRIO traz ainda nesta edição o Barómetro Eurosondagem /Montepio que revela que se as eleições legislativas se realizassem agora, o PS ficaria na dianteira, com 13,1 pontos de distância do PSD. Para ler na página 3.