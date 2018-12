JPP pede novo espaço com melhores condições para CAO de Santa Cruz

O Juntos pelo Povo (JPP) alerta a Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais para a necessidade de providenciar outro espaço com melhores condições para o Centro de Actividades Ocupacionais (CAO) de Santa Cruz.

Na visita efectuada esta manhã ao local, no seguimento de visitas de trabalho que faz, ao longo do mandato, a instituições dirigidas pelo Governo Regional, o Grupo Parlamentar do JPP constatou a falta de condições:

“É um edifício antigo, arrendado pela Segurança Social que fica no centro da cidade e isso é vantajoso. Contudo, há muitas infiltrações e humidade, que podem agravar problemas de saúde dos utentes. Por isso, é necessário encontrar, com urgência, outra solução que proporcione condições dignas, para quem cá trabalha e frequenta o centro.”

A deputada Patrícia Spínola sublinha que, além da necessidade de ter um espaço com melhores condições, é também importante pensar em aumentar a capacidade do CAO. “Neste momento não há lista de espera, mas também não há capacidade para receber mais utentes e é preciso acautelar esta situação, pensando a longo prazo e não apenas quando surgem os problemas”, frisou.