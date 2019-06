JPP aponta solução para mobilidade dos porto-santenses

O JPP esteve esta quarta-feira no Porto Santo para realizar acções políticas junto de instituições locais e sobretudo para contactos com a população.

O tema central da sua acção foi a política de mobilidade. Élvio Sousa disse que “o que está no programa do governo do PSD para o Porto Santo é valorizar e assegurar a mobilidade e dar assim prioridade aos porto-santenses”.

“Aquilo que temos vindo a constatar da mobilidade marítima e aérea é condicionante, uma vez que o contrato de concessão negociado entre o governo PSD/CDS e a DaVinci encareceu o custo de vida e a deslocação do porto-santense, nomeadamente para a ilha da Madeira”, afirmou.

JPP quer criar um subsídio complementar de tarifa aéreas

O JPP vai propor à Assembleia Legislativa da Madeira “que os portossantense paguem um preço acessível de transporte aéreo, que não paguem mais de 20 euros e isto é uma solução que passa por dar maior oportunidade ao portossantense para se deslocar à Madeira. Garantir uma subsidiação à volta de mais de 40 euros por trajecto, resolve-se com o cumprimento daquilo que consta no Programa de Governo Regional. Assumir essa despesa é cumprir o Porto Santo. Ponto final”.