José Manuel Rodrigues reúne-se segunda-feira com Marcelo Rebelo de Sousa

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira apresenta cumprimentos, na próxima segunda-feira, 9 de Dezembro, por volta das 12h30, ao Presidente da República, neste que é o primeiro encontro em que José Manuel Rodrigues é recebido por Marcelo Rebelo de Sousa como presidente do parlamento madeirense.

Na agenda vão estar aspectos relacionados com a visita do Presidente da República à Madeira, a 27 de Março do próximo ano, para participar nas comemorações dos 600 anos da Descoberta da Madeira e do Porto Santo, bem como as comemorações do 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que vão decorrer no próximo ano, na Madeira.

Esta reunião surge depois do encontro entre o Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e o Chede de Estado, na passada terça-feira, onde também acertaram pormenores destas duas visitas de Marcelo Rebelo de Sousa à Região.

Outros assuntos como a construção do novo hospital, o subsídio de mobilidade aérea e o transporte marítimo de passageiros entre a Região e o Continente português serão alguns dos temas que o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira quer levar até Marcelo Rebelo de Sousa.

José Manuel Rodrigues aposta numa “magistratura de influência” nos assuntos que considera essenciais para a Madeira.

Segundo o gabinete de comunicação da Assembleia Legislativa Regional, já na audiência com o Primeiro-Ministro, a 21 de Novembro, o líder da Assembleia Regional pediu ao Governo da República para que fosse considerada a possibilidade de haver um ferry todo o ano para a Madeira, e que o estudo de viabilidade económica, a realizar, contemplasse, além de Portimão, a cidade de Lisboa, como porto de ligação. Na mesma reunião com António Costa, José Manuel Rodrigues insistiu na “urgência da regulamentação da lei da mobilidade aérea para que os residentes paguem só aquilo que lhes diz respeito” (86 euros por residente e 65 no caso dos estudantes).

Quanto ao novo hospital, manifestou o desejo do Estado financiar 50% da construção e dos equipamentos, ficando de fora do acordo o valor dos actuais hospitais. Aliás, este último desejo é uma vontade já reforçada na passada quarta-feira, com a aprovação, no parlamento da Madeira, por unanimidade, de duas recomendações que defendem uma nova resolução do Conselho de Ministros que clarifique todo o projecto.

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira aposta numa nova fase no relacionamento entre a Região e a República e é com este espírito de promoção de entendimentos que se desloca ao Palácio de Belém.