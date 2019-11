Jorge Carvalho sublinha importância da democracia na escola

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia esteve presente, esta quarta-feira (20 de Novembro), na tomada de posse dos órgãos sociais da Associação de Estudantes da EBS Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, em Santana.

“Só é possível estarmos hoje aqui e termos estudantes a assumir este papel, porque estamos numa sociedade e numa escola onde a democracia impera. E e neste contexto de democracia também que os nossos alunos devem crescer, realizar a sua formação e devem interpretar também o quanto ela é importante para a nossa participação nos órgãos representativos, naquilo que são as nossas ideias e nossos projectos, mas acima de tudo respeitando os objectivos colectivos, salientou na ocasião Jorge Carvalho.

A única lista candidata foi eleita para um mandato de dois anos (19/21) com 109 votos e é composta por 26 elementos, tendo como presidentes Mariana Vieira (Assembleia Geral), Tiago Vieira (Direcção) e Pedro Rodrigues (Conselho Fiscal).

O governante parabenizou os jovens eleitos pela “coragem de assumir este papel e este desafio” e assegurou ainda aos alunos que “podem contar com as estruturas da secretaria, particularmente aquelas que tutelam as áreas da juventude” para colaborar com as iniciativas da escola.