Jorge Carvalho enaltece trabalho de integração de 3.700 alunos ‘especiais’ nas escolas regionais

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, participou, esta manhã, na sessão de abertura do Encontro ‘A Surdez e a Inclusão’, que decorreu no auditório da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos dos Louros, no Funchal.

“Se é fácil incluir, porque é fácil colocar os alunos dentro mesmo ambiente, integrar significa criarmos as condições para que possam efectivamente sentir-se parte desse mesmo ambiente”, sublinhava na ocasião Jorge Carvalho, enaltecendo o trabalho de “referência” daquela escola no que toca à integração dos alunos com necessidades ao nível auditivo.

O governante notou igualmente que, desde o ano lectivo de 1980/81 -- altura em que a Educação Especial começou a afirmar-se na Região, precisamente na área da surdez -- o Governo Regional tem procurado “diariamente ao longo dos anos que todos os nossos alunos se sintam integrados no nosso sistema educativo”.

Actualmente existem 3.700 alunos referenciados com necessidades educativas especiais que, apesar das suas dificuldades, integram as escolas regulares. Para que esta ‘escola inclusiva’ possa ser uma realidade, 370 docentes especializados e 137 técnicos especialistas nas mais diversas áreas estão mobilizados para os estabelecimentos de ensino regionais, neste ano lectivo 2019/2020.