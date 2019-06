Jorge Carvalho destaca mais-valias dos Cursos Profissionais

O Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, esteve presente, esta manhã, na abertura dos ateliers de formação interactivos, do Instituto para a Qualificação, IP-RAM (IQ), no Madeira Shopping.

Nesta iniciativa, realizada no âmbito das comemorações dos 40 anos do IQ, entre os dias 7 e 9 de Junho, estão representadas algumas áreas profissionais, nomeadamente, Canalizações, Cabeleireiro, Eletricidade, Eletrónica e Telecomunicações, Informática-Instalação e Gestão de Redes, Serralharia Civil, Estética, Comunicação e Marketing, Mecatrónica e Mecatrónica Automóvel.

Na oportunidade, o governante relevou a qualidade do ensino ministrado pelo IQ. “Os cursos profissionais, para além de possibilitarem a aquisição de acreditação, conhecimentos e competências para o exercício de uma actividade profissional, permitem o ingresso no ensino superior, pelos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTESP) ou licenciaturas”, sublinhou Jorge Carvalho.

Durante os dias desta iniciativa, das 11 às 19 horas, formadores e formandos dos vários cursos estarão presentes nos ateliers para proporcionar ao público em geral uma interacção com os equipamentos de formação e um melhor conhecimento dos vários cursos ministrados no IQ. Em simultâneo e em parceria com a FNAC Madeira, serão organizadas tertúlias (ver anexo) com profissionais de reconhecida experiência que irão dinamizar diversas temáticas, com destaque para ‘O papel das empresas na Formação dos Jovens e Adultos’ e ‘A importância da formação profissional como ponto de partida’. Far-se-á ainda uma retrospectiva às áreas profissionais do passado em relação ao futuro.