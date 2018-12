João Baptista fala da geotoponímia da Madeira na Francisco Franco

João Baptista desloca-se amanhã à Escola Secundária de Francisco Franco para apresentar a comunicação ‘Geotoponímia do Arquipélago da Madeira - 600 anos a criar nomes e apelidar, terras, pedras e lugares’. A iniciativa decorre pelas 10 horas.

O convidado é investigador integrado da Unidade de Investigação GeoBioTec, Fundação para a Ciência e Tecnologia, Departamento de Geociências da Universidade de Aveiro e docente nesta instituição de ensino superior. É licenciado em Engenharia Geológica e doutorado em Geociências. É ainda colaborador do Centro de Tecnologia Farmacêutica e do Medicamento da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. A par da vertente académica, João Baptista fundou a Madeira Rochas – Divulgações Científicas e Culturais.