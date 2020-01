João Almeida está na Madeira para reunir com os militantes

João Almeida, candidato à presidência do CDS, está na Madeira para reunir com os militantes do partido e apresentar as suas ideias e intenções para o futuro do CDS.

O candidato começou por reconhecer a nova realidade na governação da região, onde o CDS participa pela primeira vez, o que, na sua opinião, tem significado, salientando que esse é um grande desafio para o CDS. Se for eleito presidente do partido, João Almeida, dará todo o apoio nesta nova fase do CDS Madeira.

Do ponto de vista político, há duas questões importantes para o CDS: o estatuto político administrativo e a lei de finanças, bem como o financiamento da saúde e da educação que são obrigações do Estado, pelo que é fundamental encontrar o equilíbrio nesse financiamento.

Por outro lado, o sistema fiscal deve ser mais competitivo e o CDS defende uma diferenciação do regime fiscal para que a economia da Região possa ser mais competitiva por forma a que a continuidade territorial funcione efectivamente e não haja um prejuízo em função da insularidade.

Por fim, João Almeida apela a uma forte mobilização de todos os militantes, pois urge recuperar a representatividade nacional do CDS e naturalmente conta com a força, com o empenho e a capacidade de mobilização do CDS Madeira para esse objectivo.