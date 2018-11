Jardim não estará presente na apresentação do livro de Albuquerque

Alberto João Jardim, presidente do Instituto Autonomia e Desenvolvimento da Madeira, não irá presente no lançamento do livro de Miguel Albuquerque, porque, nessa altura, estará fora da Região.

O Instituto Autonomia e Desenvolvimento da Madeira enviou para as redacções a mensagem de Jardim:

“Caro Miguel Albuquerque: Infelizmente uma deslocação fora da Madeira impede-me de estar presente na apresentação do Seu novo livro, agradecendo-Lhe a gentileza do convite.

A referência de ousadia e de pragmatismo que Wiston Churchill constitui nestes tempos desinteressantes do império do “pensamento único” e do “politicamente correcto”, inclusive na opinião publicada, torna valiosa esta iniciativa do Seu livro, dadas as conexões que estabelece entre o Personagem e a Madeira. Um abraço e cumprimentos do Alberto João Jardim”.