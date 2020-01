Já tem planos para hoje? Conheça as propostas do roteiro desta sexta-feira

O Scat recebe hoje e amanhã, pelas 23 horas, o concerto dos Magano. Uma banda constituída por Sofia Ramos, Nuno

Ramos e Francisco Brito, que têm em comum a paixão pelo ‘Cante Alentejano’.

O Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, acolhe o ‘Encontro com o Cinema’, pelas 21h30. Será exibido o filme ‘Ran - Os Senhores da Guerra’.

A Orquestra da Bandolins da Madeira actua, pelas 21 horas, no Vidamar Hotels and Resorts.

Santa Cruz acolhe o ‘Santo Amaro 20’, que decorrerá até quarta-feira, com concertos, desporto, gastronomia, exposições e etnografia.

O Baile de Finalistas da Escola da Ponta do Sol acontece no espaço Onda Grill & Sun, a partir das 23 horas, com a animação dos DJs Oxy, Raffz e Ameriko Nunez, através da Wood Produções.

O Sai de Baixo Alto Astral, no Porto Novo, sugere uma noite bem passada com a música de Carlos Sá ao som do saxofone de Roberto Coelho.

O Old Town Bar, na Zona Velha da Cidade do Funchal, recebe o espectáculo do grupo Fénix Band com Thelma

Relva. O DJ Jaime Freitas estará na cabina de som.

O Copacabana leva a cabo a festa ‘Ladies Fever’, com o DJ residente Luís Gonçalves. Há entradas gratuitas, com oferta de 3 bebidas até à 1 hora para todas as mulheres. No Garden estará o DJ Hernandez.

O Marginal estará em formato ‘late night’ (2h50), com o DJ Migs.

Realiza-se um Tributo aos REM, no 23 Vintage Bar, situado na Zona Velha da Cidade do Funchal. A selecção musical estará a cargo do DJ Celso Velosa.