Os italianos da Lieto Fireworks, sob o tema ‘Thrones of Fireworks’, abriram esta noite, pelas 22h30, as hostilidades do Festival do Atlântico 2019.

Durante cerca de 17 minutos a baía do Funchal coloriu-se com o espectáculo piromusical composto por diversas tonalidades e que foram conjugadas com sete temas musicais escolhidos a dedo pelos transalpinos.