ISAL comemora hoje 30 anos

O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) comemora hoje, dia 19 de Setembro de 2019, 30 anos. A instituição revela que, desde a sua criação em 1989, o ISAL já formou “cerca de 1500 discentes nas suas Licenciaturas e outros tantos nas suas Pós-Graduações e Cursos de Curta duração”.

“Esta data é um marco no percurso do ISAL, que se destaca pela positiva: desenvolvimento e modernização de infra-estruturas, qualificação contínua do corpo de docentes e cursos adequados às actuais necessidades da sociedade”, realça um comunicado da Orientação Académica do Instituto, em jeito de balanço.

“Ao longo de 30 anos, o ISAL, tem estabelecido um envolvimento com o sector empresarial, na perspectiva de que os conhecimentos adquiridos possam ser colocados à disposição da sociedade e seu desenvolvimento económico e social. Enquadra-se como instituição de ensino politécnico vocacionada para a ligação do ensino com o universo empresarial. Foram 3 décadas liderados sobre a visão de uma direcção consistente”, acrescenta a mesma nota.