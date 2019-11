IRS nas famílias aprovada, derrama nas empresas rejeitada

O número de empresas com volume de negócios inferior a 150 mil euros é de 1.295 e estão, neste momento, isentas do aumento do imposto e cerca de 1.600 com derrama superior a 150 mil e sobre as quais poderá recair o aumento de 200% na derrama, referente à passagem de 0,5% para 1,5%.

Estes dados foram avançados pelo presidente da Câmara do Funchal no final do seu tempo no debate da proposta para fazer reverter um aumento da derrama na devolução do IRS às famílias.

O deputado João Paulo Marques (PSD) ainda tomou a palavra para dizer que pelas empresas vota contra o aumento da derrama no Funchal, ainda que concorde com o benefício às famílias.

Elisa Seixas (Coligação Confiança) diz que é chocante esquecer-se o passado e não lembrar que no tempo do PSD à frente da autarquia as famílias tinham zero benefícios fiscais.

Entre votar a favor do aumento da derrama para assim ocorrer a devolução no IRS das famílias ou votar contra este aumento e manter-se a devolução no IRS, o que, no dizer da autarquia, iria onerar irresponsavelmente os cofres camarários, a proposta acabou por não passar porque a votação foi feita em separado e não em conjunto. Na apresentação de uma adenda, escrita à mão, para alteração do voto em separado a proposta para devolução do IRS às famílias foi aprovada por unanimidade, enquanto a proposta para aumento da derrama foi rejeitada com votos contra do PSD, CDS, JPP e deputado independente.