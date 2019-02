Investimento de dois milhões para RTP Madeira

Em 2019, a RTP Madeira vai receber um carro de exteriores com seis câmaras HD 4K, também migrar para HD (digital), além de ver completamente renovado o departamento técnico do Centro de Informação da Madeira, permitindo uma melhor qualidade de sinal. Quem o garante, é Gonçalo Reis, presidente do Conselho de Administração da RTP, que está na Madeira também para ser ouvido na Comissão Geral de Política e Juventude, que arrancou às 14 horas na Assembleia Regional.

Sobre os 18 trabalhadores precários que prestam serviço à RTP Madeira - dos quais, alegadamente, alguns passam recibo a uma empresa externa em vez de à empresa pública - e que concorreram ao Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP), mas ainda não foram integrados, Gonçalo Reis garante que os casos estão a ser analisados um a um e que, por isso, não há decisões tomadas. O presidente do Conselho de Administração da RTP afirmou ainda que “todos aqueles que estão a ser verificadas necessidades permanentes, estão a receber decisões favoráveis”, e o mesmo acontecerá com os trabalhadores da Madeira, “independentemente de terem contratos individuais ou através de empresas de outsourcing”. “O processo está a decorrer” garantiu.

Os deputados querem perceber se há planos de investimento técnico no Centro de Informação da Madeira, o único em todo o país que ainda funciona de forma analógica, e por que razão 18 trabalhadores precários que prestam serviço à RTP Madeira, e que concorreram ao PREVPAP não foram integrados, ao contrário do que aconteceu com os profissionais de outros centros do país.

A RTP tem um plano de investimento plurianual de cerca de dois milhões e 300 mil euros para aquisição de equipamentos técnicos e, eventualmente, recursos humanos, para o Centro de Informação da Madeira, garantiu Gonçalo Reis. Na prática, as mudanças começam já este ano e prolongam-se pelos próximos três.