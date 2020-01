Intervenção urgente na rede de água no Caminho da Lombada

A Câmara Municipal do Funchal emitiu há pouco uma nota dando conta que o Caminho da Lombada, na freguesia do Monte, teve de ser interrompido, com efeitos imediatos, devido a uma intervenção urgente na rede de abastecimento de água no local. Os trabalhos devem durar até às 00h00 de hoje, sendo que o abastecimento será interrompido durante cerca de 1 hora, no Caminho Portada de Santo António, Caminho da Lombada, Caminho do Lombo, Caminho do Livramento e Caminho do Monte. A Autarquia agradece a compreensão de todos.