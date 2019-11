Intervenção no entroncamento da Rua do Carmo com a Rua do Ribeirinho de Baixo prolongada até amanhã

A intervenção que decorreu este fim-de-semana no entroncamento da Rua do Carmo com a Rua do Ribeirinho de Baixo, na freguesia da Sé, terá de ser prolongada até amanhã, segunda-feira, dia 25 de Novembro, pelo que a interrupção ao trânsito prevista vai manter-se.

Assim sendo, a circulação na Rua do Ribeirinho de Baixo será efectuada no sentido descendente, de forma a permitir a saída de viaturas do parque de estacionamento em direcção à Rua do Seminário.

Na Rua do Ribeirinho de Baixo, troço entre a Rua do Seminário e a área de cargas e descargas do C.C. Anadia, está autorizada a circulação no sentido ascendente, apenas a táxis e viaturas de carga e descarga.

A circulação na Rua do Seminário será realizada no sentido ascendente.