Inquérito parlamentar à Medicina Nuclear será à vista de todos

As audições de entidades no âmbito da comissão de inquérito ao funcionamento da Unidade de Medicina Nuclear serão realizadas no plenário da Assembleia Legislativa da Madeira e transmitidas em directo na página do parlamento na Internet. Só excepcionalmente, a pedido da pessoa inquirida, é que as sessões não serão públicas. Esta foi uma das decisões tomadas na primeira reunião da comissão requerida pelo PSD e presidida por Fernanda Cardoso.

Também ficou decidido que cada deputado tem direito a indicar, até ao dia 6 de Março, o nome de uma pessoa a ser inquirida e duas diligências ou documentos a solicitar. A lista das primeiras inquirições será conhecida na próxima reunião da comissão de inquérito, que ficou agendada para 7 de Março.

Participaram na reunião desta tarde, além da presidente, os deputados Josefina Carreira, João Paulo Marques, Eduardo Jesus, Sérgio Marques, Carlos Rodrigues (todos do PSD), Élvio Sousa (JPP), Victor Freitas (PS), Mário Pereira (CDS) e Roberto Almada (BE).