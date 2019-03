Indicadores de final de 2018 mostram “evolução positiva” da economia madeirense

“Embora algumas variáveis apresentem um desempenho negativo”, a maioria dos indicadores económicos da Região Autónoma da Madeira referentes ao 4.º trimestre de 2018 registou uma “evolução positiva”, salienta a Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) no seu mais recente Boletim Trimestral divulgado hoje à tarde.

“Essa tendência é também traduzida pelo Indicador Regional de Actividade Económica (IRAE), o qual se mantém em terreno positivo desde Junho de 2013”, ou seja há cinco anos e sete meses ou, para ser mais conciso, há 67 meses consecutivos.

No 4.º trimestre de 2018, a taxa de desemprego regional fixou-se nos 8,9%, mantendo-se inalterada face aos trimestres homólogo e anterior. No país, a taxa de desemprego para o trimestre em análise foi de 6,7%.

A taxa de inflação registada para o ano 2018 fixou-se em 2,3%, superior à observada no país (1,0%). Este indicador está em terreno positivo desde Maio de 2017 e apresenta tendência crescente. A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi positiva em dezembro (+0,8%).

Os dados de natureza monetária produzidos pelo Banco de Portugal e que a DREM republica mostram que o rácio de crédito vencido (malparado) das sociedades não financeiras fixou-se nos 14,8%, 3,0 p.p. abaixo do valor registado no trimestre precedente. O rácio de crédito vencido nas famílias desceu 0,8 p.p. para os 3,6%. Os rácios da Região são em ambos os casos superiores à média nacional, que no caso das sociedades não financeiras foi de 9,4% no final do 4.º trimestre de 2018, enquanto nas famílias fixou-se nos 3,4%.

De acordo com os dados da SIBS, os levantamentos adicionados às compras através de terminais de pagamento automático registaram, no trimestre em análise, um aumento em termos homólogos de 5,5%, variação inferior à observada a nível nacional (+6,4%).

No trimestre em referência, o saldo entre sociedades constituídas e dissolvidas na RAM foi positivo (+53 sociedades), pois o número de constituições de sociedades (257) com sede na Região Autónoma da Madeira foi superior ao número de dissoluções (204).

No sector da agricultura, a comercialização de banana na primeira venda, no 4.º trimestre de 2018, diminuiu 33,9% face ao mesmo período do ano anterior. Ainda neste sector, em termos homólogos, quer a produção de ovos, quer o abate de frango

também diminuíram (-14,8% e -20,3%, respetivamente). No capítulo da pesca, ao invés, registou-se um acréscimo homólogo no valor das capturas no trimestre em análise (78,8%), um resultado determinado pelo forte aumento no valor das capturas de atum e similares (172,0%).

No domínio da energia, é de referir que a emissão de eletricidade (cuja evolução consiste na melhor aproximação à variação da produção/consumo que está disponível em termos infra-anuais) diminuiu 1,2% no 4.º trimestre de 2018, face ao mesmo período do ano anterior.

Na construção, a comercialização de cimento registou no 4.º trimestre de 2018 um decréscimo face ao mesmo período do ano passado (-7,1%). Quando comparada com o trimestre anterior, observa-se igualmente uma variação negativa, de -18,1%. Por sua vez, o número de edifícios licenciados aumentou substancialmente (+98,0%) entre o 4.º trimestre de 2017 (49) e o trimestre em referência (97). No 4.º trimestre de 2018, transacionaram-se 817 alojamentos familiares na RAM, representando aumentos trimestral e homólogo de 4,9% e 12,1%, respetivamente.

A comercialização de vinho “Madeira” verificada no 4.º trimestre de 2018 registou variações homólogas de +1,5% nas quantidades e de -5,6% no valor.

No trimestre em referência, o movimento de passageiros nos aeroportos da RAM registou um aumento de 2,3% face ao mesmo período do ano anterior, uma evolução que não foi totalmente acompanhada pelo sector do turismo, nomeadamente ao nível das

dormidas no conjunto dos alojamentos turísticos (-0,1%). No que diz respeito aos proveitos, enquanto os proveitos totais registaram um ligeiro aumento em termos homólogos (+0,2%), os proveitos de aposento mantiveram-se em queda (-1,4%).

Ainda no domínio dos transportes, o movimento de mercadorias nos portos aumentou 5,0% em termos homólogos. No que respeita à aquisição de veículos ligeiros de passageiros novos por residentes na RAM, observou-se um crescimento homólogo de 8,4%.