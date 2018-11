Com o aproximar de mais uma época festiva e com os trabalhos de montagem de iluminação praticamente concluídos, no Funchal continuam a ser feitos diversos testes.

Há pouco, as luzes de Natal da Rua Fernão Ornelas acenderam-se pela primeira vez e surpreenderam quem por lá passa.

Recorde-se que a data oficial para a inauguração da iluminação de Natal acontece este sábado, dia 1 de Dezembro. Até lá os testes serão ser uma constante, por forma a garantir que tudo estará a postos para a data oficial.