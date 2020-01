Iluminações de Natal não acenderam na última noite deixando Funchal sem passeios turísticos

As iluminações de Natal que ornamentam a baixa da cidade do Funchal não acenderam na noite desta segunda-feira, conforme estava previsto no programa oficial das festividades, defraudando as expectativas de muitos madeirenses, sobretudo os que deixaram para o último dia o passeio nocturno de autocarro no circuito especial ‘Funchal a Brilhar’.

De acordo com o cartaz oficial do programa de festas de Natal e de Fim-de-ano, da responsabilidade do Governo Regional, através da Secretaria do Turismo e Cultura, as iluminações que tiveram início a 1 de Dezembro, deveriam prolongar-se até hoje, 6 de Janeiro de 2020, último dia previsto também para os passeios nocturnos de autocarro, promovidos pela companhia ‘Horários do Funchal’ e que foram divulgados publicamente.

Contudo, por motivos que se desconhecem, as iluminações de Natal não acenderam na noite desta segunda-feira, para desalento de dezenas de pessoas que aguardavam nas paragens de autocarro do Funchal. Depressa perceberam que além de não haver autocarro para o itinerário nocturno também o prometido ‘Funchal a Brilhar’ seria feito numa cidade às escuras.

Segundo reportou ao DIÁRIO o familiar de um dos queixosos, nenhum dos quatro autocarros com vista panorâmica, que desde 1 de Dezembro de 2019 percorreram diariamente as principais ruas da baixa da cidade, compareceu à hora prevista para efectuar o serviço, deixando apeadas dezenas de pessoas, entre madeirenses e turistas que aguardavam uma última oportunidade para ver a luzes.

Os utentes lamentam o facto de nenhum responsável pela empresa pública de transportes ter adiantado em tempo útil qualquer explicação para o cancelamento da viagem. A iniciativa ‘Funchal a Brilhar’ tem cariz solidário, revertendo 1 euros por cada bilhete comprado para a ‘Operação Nariz Vermelho’.

A ‘Aldeia de Natal’, instalada da Praça do Município pela Câmara do Funchal é um dos poucos locais da baixa da cidade onde se mantêm as iluminações de Natal com cor e luz.

Recorde-se que o tema ‘Natal Madeirense’ deu o mote aos motivos desenhados há um ano e que visaram também prestar “homenagem aos 600 anos do descobrimento da Madeira e do Porto Santo”, contando para o efeito com 1.194.224 de lâmpadas.

Os concursos públicos para as iluminações natalícias foram realizados por dois anos, designando-se ‘Festas de Natal e de Fim do Ano 2018 e 2019’, num valor total de 2,3 milhões de euros, mas que engloba ainda as festas de Carnaval.