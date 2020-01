Iglésias classifica de “bluff” e “farsa” posição do PSD-M no OE

“Bluff” e “farsa”. É assim como o líder da bancada parlamentar do PS-M classifica referindo-se à “actuação do PSD-M” quanto ao sentido de voto que vão assumir na votação na generalidade do Orçamento do Estado. Miguel Iglésias considera que “não faz sentido” e até “chega a ser ridículo”, pois diz saber que “não há qualquer negociação em curso entre o PSD-M e o Governo da República”.

“As medidas que estão no Orçamento de Estado são compromissos do primeiro-ministro, António Costa com a Madeira”, disse num comunicado enviado à redacção do DIÁRIO.

E acrescenta: “Estamos perante uma autêntica farsa para vender uma falsa imagem aos madeirenses quanto ao peso e à importância do seu voto sendo que já sabemos não terá influência na aprovação em generalidade através dos anúncios já feitos de outros partidos, nomeadamente PCP, PEV e PAN”.

Iglésias afirma que este Orçamento de Estado contempla “medidas de grande interesse para a Região” que no seu entender “terão grande impacto no Orçamento Regional, nomeadamente a nível do aumento do salário mínimo, de devolução de rendimentos e incentivos fiscais”.

“Se os deputados do PSD-M votarem contra significa que estão contra a comparticipação da República no novo hospital, contra a redução dos juros da dívida e do investimento no cabo submarino”, atirou em jeito desafio.