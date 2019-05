IFCN proporciona estágio a alunos de Santana

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) e a Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, de Santana, assinaram hoje um protocolo, que irá permitir a dois formandos do Curso Técnico Profissional de Gestão do Ambiente (ministrado naquele estabelecimento de ensino) frequentarem um estágio profissional com o Corpo de Polícia Florestal.

“Esta formação irá facultar aos alunos da Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, a possibilidade de adquirirem e desenvolverem competências técnicas, profissionais e sociais relevantes, que, certamente, lhes será muito útil na inserção no mercado laboral”, realçou o presidente do IFCN, Manuel Filipe.

Este estágio terá a duração de 6 semanas (200 horas) e decorrerá no Posto Florestal do Pico das Pedras, em Santana, a partir de Junho próximo.

Os formandos terão a oportunidade de acompanhar diversas acções desenvolvidas pelo Corpo de Polícia Florestal naquele concelho, nomeadamente, vigilância aos incêndios florestais, verificação das condições dos percursos pedestres recomendados, controlo de acções de exploração florestal e fiscalização de actividades lúdico-desportivas em espaço florestal.