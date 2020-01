IASAÚDE desdramatiza risco de propagação do coronavírus na Madeira

O IASAÚDE desdramatiza o risco de propagação do coronavírus na Madeira. O tema que faz manchete no DIÁRIO desta quinta-feira explica que a autoridade de Saúde revela que possíveis casos de infecção na Região serão encaminhados pela EMIR para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde as enfermarias serão adaptadas em salas de isolamento. Está colocada de parte a existência de uma unidade específica para tratar doentes.

Eis os restantes temas de primeira página:

PSD exige assembleia municipal sobre ‘Frente Mar’

Sorvedouro de dinheiros públicos, a empresa esteve sempre envolta em grande polémica;

Construção de aeródromo nas propostas de alteração ao Orçamento de Estado

PCP defende estudo para a criação de pista secundária na Madeira;

Barreto responde a críticos com périplo pelos concelhos

Líder do CDS vai ouvir as bases e preparar Autárquicas;

Novas tabelas de IRS com desagravamento fiscal

Salários começam a ser tributados em sede de IRS a partir dos 659 euros mensais.

Já sabe que pode acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt. Pode ainda visitar o nosso ‘site’, que se encontra em permanente actualização, ou acompanhar-nos via rádio, nomeadamente na TSF-Madeira, sintonizando a frequência 100 FM.

Votos de uma excelente quinta-feira e boas leituras!