“Hoje, voltámos a celebrar a Região como símbolo de resiliência”, diz Miguel Silva Gouveia

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, acompanhou, esta manhã, na Praça da Autonomia, a cerimónia de homenagem ao Monumento à Autonomia, momento solene comemorativo do Dia da Região e das Comunidades Madeirenses. O autarca depositou, em representação do Município, um arranjo de flores junto do Monumento, cerimónia que representa a primeira de várias ocasiões alusivas às celebrações da efeméride.

Miguel Silva Gouveia enalteceu a cerimónia como uma oportunidade para “reafirmar e reflectir sobre valores que são indissociáveis de um exercício político democrático. Um momento histórico e distinto que obriga à evocação daqueles que foram marcos políticos e cívicos na nossa Região, mas também um louvor modesto àquela que deve ser uma luta diária pela autonomia num compromisso de seriedade, humildade e transparência”.

O autarca terminou exaltando que “hoje, voltámos a celebrar a Região como símbolo de resiliência, unidos em solidariedade com toda a Diáspora madeirense espalhada pelo mundo, relembrando que somos, efectivamente, uma Porta para o Mundo e que não nos encerramos em nós próprios. Na cidade do Funchal continuaremos a honrar a história e a perspectivar futuros com ambição e prudência, onde a autonomia cumpre-se de todos para todos”.