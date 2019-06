Há uma festa preparada para a última visita do ‘Oriana’ amanhã no Funchal

O navio de cruzeiros ‘Oriana’ realiza amanhã, sexta-feira, a sua última escala no porto do Funchal, sendo que seguirá em Agosto para o Oriente, onde vai operar por conta da companhia chinesa que o adquiriu à P&O. A Administração dos Portos da Madeira (APRAM) preparou um programa especial para assinalar a derradeira visita.

Assim, a partir das 11h30, está agendada uma cerimónia de troca de ofertas entre os representantes regionais e a comandante do navio. Na gare vai estar patente ao público uma exposição fotográfica do Clube de Entusiastas de Navios (CEN) e será feita a oferta de uma moldura com dedicatória à companhia pelas 160 escalas do ‘Oriana’ na Região.

A saída do paquete, entre as 16h30 e as 17h30, será acompanhada com jactos de água do rebocador da APRAM, o apito da lança de pilotos e a bandeira da Região no varandim, além da actuação do grupo folclórico “Monteverde” e a presença de funcionários portuários, sócios do CEN, agentes de navegação e outras entidades.

A primeira escala do ‘Oriana’ no Funchal teve lugar a 12 de Abril de 1995 e também foi assinalada com muita pompa. Ao longo destes 24 anos o paquete britânico trouxe à Madeira mais de 280 mil passageiros e mais de 128 mil tripulantes.