Há mais famílias a receber o Rendimento de Inserção

O número de agregados que beneficiam do RSI teve um aumento de 30%, em Dezembro de 2018, face ao mesmo período ano anterior. Os beneficiários individuais cresceram, também, 25%. Eram quase 5 mil no final do ano passado P. 3

Destaque para a visita do Bispo do Funchal ao DIÁRIO que admitiu que: A minha perspectiva de trabalho na Madeira é de 20 anos”

O Bispo do Funchal garante que não trabalha para “deixar marcas”, mas promete resolver os problemas da diocese. Em entrevista ao nosso matutino diz que a Igreja tem de ter relações com o poder político, “qualquer que ele seja” e explica por que motivo vai às inaugurações.

O presidente do Governo abordou a questão da extracção ilegal nas ribeiras. Se existem a fiscalização tem de actuar.

No que toca ao próximo ano lectivo, o DIÁRIO destaca quatro escolas que irão optam pelos dois semestres. Estabelecimentos de ensino vão decidir sobre o modelo de funcionamento lectivo a adoptar.

Finalmente na página dos casos do dia, referência para a Câmara Municipal do Funchal que apreendeu mesas e cadeiras de esplanadas. Fiscalização camarária, acompanhada pela PSP, detectou irregularidades em sete estabelecimentos do centro da cidade.

