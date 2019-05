Há 44 anos, “a terra tremeu” na Madeira e Porto Santo

O DIÁRIO no dia 27 de Maio de 1975 apresentava em grande destaque na primeira página o sismo que se fizera sentir na Madeira e Porto Santo. Fenómeno natural alarmou a população e destruiu algumas casas.

No dia anterior, logo pela manhã, a terra tremeu nas duas ilhas habitadas, durante cerca de meio minuto, provocando o pânico à população não habituada a este evento natural.

O DIÁRIO relatava pormenorizado que “eram, precisamente, 9 horas, 13 minutos e 4 segundos, quando um surdo roncar da terá alertou todos os habitantes que, habituados às trepidações provocadas pela passagem fortuita de veículos pesados, não se aperceberam, à priori, do que se esta acontecendo”. No entanto, a insistência do fenómeno logo era percebida e o alarme e medo se instalou na população.

“As mulheres e crianças gritavam, havendo aqui e acolá alguns desmaios”, era referido na edição impressa do DIÁRIO, que dava conta ainda que a maioria da população abandonou as suas cassa ou locais de trabalho.

O DIÁRIO enaltecia ainda que “assistiu-se a cenas impressionantes de solidariedade humana, vendo-se jovens a ajudar pessoas idosas a descer as escadas e a vir para a rua”.

Apesar do grande “susto”, não se registou vítimas mortais, apenas danos materiais. Algumas famílias ficaram desalojados.