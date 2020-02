Há 22 anos, Guterres queria António Trindade na liderança do PS-M

Em 1998 o PS-Madeira vivia um dos momentos mais conturbados das sucessivas guerras internas. O líder do partido, Mota Torres, entrara em choque com o líder parlamentar, Fernão Freitas. Um conflito que levaria António Guterres, primeiro-ministro e secretário-geral do PS e pressionar António Trindade para avançar para a liderança da estrutura regional dos socialistas.

O ex-autarca e deputado à Assembleia da República não aceitaria a proposta e até viria a abandonar a militância partidária.

Na mesma edição, era noticiada a recusa do presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, em ir ao parlamento para uma audição sobre a situação do Hotel Atlantis.