Há 21 anos, Albuquerque dava medalha a Jardim e PS faltava à cerimónia

A edição do Diário de Notícias de 22 de Agosto de 1998 tinha em manchete a vinda do grupo hoteleiro internacional Crowne Plaza para a Madeira, mas também apresentava a habitual reportagem sobre a sessão solene do Dia da Cidade do Funchal. Uma cerimónia em que o presidente da autarquia, Miguel Albuquerque, entregou a Medalha de Mérito Municipal (ouro) e o título de Cidadão Honorário a Alberto João Jardim. Ainda estavam longe as grande divergências que os iriam afastar, tanto no confronto entre a CMF e o governo como no PSD-M. A reconciliação aconteceu há pouco tempo.

Jardim foi receber a medalha, mas a oposição socialista não compareceu. “Se viessem só vinham estragar”, afirmaria o presidente do Governo Regional. Eram tempos de discursos duros e inflamados, entre maioria e oposição. Algo que, passados 21 anos, parece estar de regresso ao diálogo partidário regional.