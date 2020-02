Há 20 anos, Jardim anunciava que iria faltar ao congresso do PSD

O congresso do PSD marcado para o final de Fevereiro de 2000 foi dos mais disputados e o último antes da adopção do modelo de eleições directas para a liderança. Durão Barroso iria superar as candidaturas de Santa Lopes e Marques Mendes e pegar num partido que levaria até ao governo.

O congresso foi muito participado, mas não pelo PSD-Madeira. Alberto João Jardim anunciou, muito cedo, que não estaria na reunião magna ‘laranja’ e na edição de 4 de Fevereiro o DIÁRIO destacava o facto de o líder do PSD-M não delegar e nenhum membro da comissão política a representação da estrutura regional. Os 15 minutos de intervenção que Jardim poderia utilizar no congresso não foram usados por nenhum madeirense.

Quem já tinha uma posição assumida era Jaime Filipe Ramos, líder da JSD-M, que anunciava o apoio a Santana Lopes. O líder da ‘jota’ madeirense também estava em choque com a liderança nacional, de Pedro Duarte que acabaria por custar delegados aos jovens ‘laranja’ madeirenses.