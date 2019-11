Há 20 anos, Comissão Europeia reduzia verbas para o POSEIMA

A edição do Diário de Notícias de 27 de Novembro de 1999 destacava, em manchete, a intenção da Comissão Europeia de reduzir, em cerca de dois milhões de euros, as verbas para o POSEIMA destinadas à Madeira e aumentar a dotação para as Canárias. Uma questão que iria motivar grande contestação em Bruxelas.

Na mesma edição era noticiada a visita a Portugal do Papa João Paulo II, a 13 de Maio de 2020. Esta seria a terceira visita do Papa e teria como principal objectivo a beatificação dos videntes de Fátima. A primeira visita de João Paulo II aconteceu em 1981, quando foi vítima de agressão, com uma faca, por um padre espanhol, Juan Krohn, no Santuário de Fátima.

Em 1991 João Paulo II regressou a Portugal para uma visita de quatro dias que incluiu uma deslocação à Madeira.