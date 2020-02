Há 20 anos, CDS discutia acordos eleitorais com outras forças políticas

Os acordos eleitorais do CDS-PP com outras forças partidárias só se fariam se, em referendo, os militantes os permitissem. Esta era a posição de José Manuel Rodrigues que, há 20 anos, liderava o partido e preparava os militantes para eventuais acordos nas eleições regionais e autárquicas. O CDS estava empenhado em contrariar o poder social-democrata e admitia repetir acordos com o PS.

Na mesma edição, Capoulas Santos, ministro da Agricultura, reconhecia a importância do sector da banana e destacava os apoios que a União Europeia poderia disponibilizar.