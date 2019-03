Há 16 anos, uma tragédia no Curral das Freiras matou quatro pessoas

Há 16 anos, o DIÁRIO de 8 de Março de 2003 ficou marcado por uma primeira página de tragédia e de atrasos na justiça.

Uma explosão no túnel entre a Ribeira da Lapa e o Curral das Freiras matou quatro trabalhadores, todos naturais do Curral das Freiras. Uma tragédia sem precedentes em obras de construção de túneis na Madeira.

O acidente, que ocorreu na frente norte do túnel em execução, foi provocado pelo rebentamento extemporâneo de explosivos que estavam sendo preparados pelos funcionários, no decurso da perfuração. A informação, da época, indicava que teria havido um curto circuito entre os cabos e a carga pronta a explodir, a chamada ‘pega’, que nada mais é que o conjunto dos vários explosivos ligados em circuito.

Uma fatalidade que custou a vida de três jovens, dois com 22 e um com 25 anos, e um quarto malogrado com 39 anos.

À primeira é sempre difícil

A manchete do DIÁRIO dava ainda conta que todos os dias, na Região, eram adiados julgamentos.

Por falta dos arguidos, das testemunhas ou por sobrecarga da agenda dos juízes, poucos eram os julgamentos, que na época, começavam na data marcada.

Advogados e magistrados não conseguiam quantificar os atrasos e as repercussões que teriam em julgamentos futuros, embora garantissem que os tempos dos adiamentos sucessivos eram uma história do passado.