Grupo Sousa e Pioneiro do Rio assumem a operação da Svitzer Portugal através da PORTUGS

O Grupo Sousa e a Pioneiro do Rio vão assumir a operação da Svitzer Europa, através da Portugs, cumpridas que estão todas as condições estipuladas, assumindo assim todos os direitos e obrigações, incluindo aqueles que foram assumidos pela Svitzer junto dos seus clientes.

A transmissão das acções da Svitzer Euromed para a Portugs será feita no primeiro dia de Janeiro de 2020, numa operação sujeita às condições habituais da negociação para o fecho da compra da totalidade das acções da Svitzer Portugal, incluindo a notificação junto da Autoridade da Concorrência portuguesa.

“Após ter obtido a decisão da não oposição da Autoridade da Concorrência a 27 de Agosto de 2019, e cumprindo todas as condições para o fecho da operação de compra e venda, as partes podem terminar a transacção, através da qual o Grupo Sousa e a Pioneiro do Rio assumem a propriedade da sociedade e das operações marítimas portuguesas da Svitzer”, revela o Grupo Sousa através de comunicado, salientando que a partir de Janeiro de 2020, a sociedade Svitzer Portugal passará a denominar-se por PORTUGS e mantém-se como contraparte em todos os assuntos contratuais relacionados com Portugal do Grupo Svitzer.

Quaisquer questões relacionadas com escalas de navios em Portugal ou questões de natureza contratual, deverão ser esclarecidas junto do Rui Cruz ([email protected]).