Grupo Parlamentar do PSD reuniu-se com o Sindicato Democrático dos Professores da Madeira

O Grupo Parlamentar do PSD reuniu, ontem, com o Sindicato Democrático dos Professores da Madeira.

Após a iniciativa, que teve como objectivo auscultar as principais reivindicações daquele sindicato, Sónia Silva, deputada do PSD à Assembleia Legislativa, salientou que “os deputados do PSD, tal como o próprio Governo, estão totalmente disponíveis para ouvir os professores, pois um ensino de qualidade só se consegue quando se esclarecem preocupações e se identificam soluções.”

Para o Grupo Parlamentar, este contínuo contacto de proximidade tem permitido nomear as maiores preocupações da classe.

Apesar de reconhecer que existe um ganho efectivo, por exemplo, com a garantia dada pelo Governo Regional de que, até 2025, todos os professores que se encontram no 4º e 6º escalões vão poder subir, o Sindicato elencou uma série de propostas que o Grupo atentou registou e que, de acordo com as suas competências, procurará resolver e alertar.