Gripe determina consultas abertas em três centros de saúde a partir da próxima segunda-feira

A partir da próximo segunda-feira, vai haver consultas abertas / complementares em três centros de saúde da Madeira, dois no Funchal e um em Câmaras de Lobos: Bom Jesus, Santo António e centro de Câmaras de Lobos. Uma medida no âmbito do Plano de Contingência para o Inverno e que surge como antecipação da procura previsível para as próximas semanas, com a diminuição das temperaturas e aumento das gripes.

A resposta é nos cuidados de saúde primários, com a referida consulta aberta, para evitar que as urgências ‘entupam’.

No entanto, os utentes das áreas de outros centros de saúde poderão recorrer às unidades referidas, sendo conveniente, antes, ligar para uma linha específica, que o SESARAM vai disponibilizar, para saber qual é a melhor opção, o que inclui a hora mais adequada. A linha é 961 186 549 e destina-se apenas às questões da consulta complementar. Não será fornecidas outras informações por este número.

Em Câmara de Lobos, o funcionamento da consulta complementar será entre a 9 e as 16 horas. Nos dois centros de saúde do Funchal o horário será das 14 às 20 horas.

Na apresentação do plano, que aconteceu nesta tarde no IASAÚDE, a presidente do Conselho de Administração também esclareceu que no dia 23, em que há tolerância de ponto na administração regional, os serviços de SESARAM vão funcionar normalmente. As alterações serão apenas internas, com o objectivo de não prejudicar os trabalhadores.

Nos dias 24 e 31, os centros de saúde vão funcionar das 9 às 15 horas.