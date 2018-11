Greve dos funcionários com elevada adesão nos tribunais da Madeira

A greve de funcionários judiciais está a registar, hoje, “uma adesão muito positiva, a rondar os 90 por cento”, nos tribunais da Comarca da Madeira, o que já levou ao adiamento de diligências e julgamentos na parte da manhã. A informação foi avançada, esta tarde, à TSF, pelo coordenador regional do Sindicato dos Funcionários Judiciais, Pedro Diniz, que adianta que nalguns tribunais a adesão é de 100 por cento, casos dos juízos do Trabalho, Família e Menores, Execuções, Comércio, Local Criminal, DIAP do Funchal e Santa Cruz.

“Satisfeito com a adesão”, o dirigente sindical explicou que, além do descongelamento de carreiras que é transversal a toda Função Pública, os funcionários judiciais reivindicam a retoma urgente das negociações do Estatuto Sócio-Profissional dos Oficiais de Justiça que desde Maio não registam desenvolvimentos. “A ministra agendou uma reunião para amanhã para receber os funcionários judiciais. Iremos ver se irá surtir algum desenvolvimento relativamente a esse assunto, mas desde Maio até à presente data não houve qualquer resposta e até atrevo-me a dizer que havia um silêncio ensurdecedor por parte do Ministério”, disse Pedro Diniz, para quem “estas greves são a última ferramenta de luta que os funcionários têm e só assim poderiam alertar a tutela para as suas preocupações e o quanto fazem falta nos tribunais”. Os funcionários judiciais exigem aindaa revisão da tabela remuneratória e do regime de aposentação.