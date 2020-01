Greve condiciona prestação de cuidados nos hospitais e centros de saúde da Madeira

O SESARAM informa que a greve geral que decorre em todo o território português, iniciada à meia-noite, até às 24 horas de 31 de Janeiro, poderá condicionar a prestação de cuidados em alguns serviços clínicos e não clínicos do SESARAM.

Na prática, a greve agendada poderá afectar a prestação de cuidados de saúde ao nível dos Cuidados de Saúde Hospitalares e nos Centros de Saúde.

“A greve decorrerá sem prejuízo de serem assegurados todos os serviços e actividades imprescindíveis ou indispensáveis, quer seja ao nível dos serviços de urgência, internamento e exames complementares de diagnóstico urgentes”, refere nota do SESARAM, que recomenda aos utentes que necessitam de cuidados, para contactar previamente os serviços de modo a avaliar as condições da viabilidade do atendimento.

O SESARAM adianta que todas as situações urgentes serão atendidas e os serviços mínimos salvaguardados e que os seus profissionais tudo farão para minimizar os efeitos da greve junto dos utentes.