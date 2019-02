GR e PS-M marcam conferências para polémica na Unidade de Medicina Nuclear do SESARAM

Pelas 14h30 desta quarta-feira (20 de Fevereiro), o Partido Socialista-Madeira promove uma conferência de imprensa, sobre a polémica na Unidade de Medicina Nuclear do SESARAM.

O conferência irá decorrer na sede regional do partido e terá como porta-voz o secretário-geral do PS-M, João Pedro Vieira.

Do mesmo modo, o secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos, já havia anunciado uma conferência de imprensa para as 11h30 de hoje, no Serviço de Medicina Nuclear do Hospital Dr. Nélio Mendonça, “com o objectivo de informar correctamente a população a propósito da reportagem apresentada por um canal de televisão, no dia de ontem, em horário nobre”.