GR diz que 30 por cento dos terrenos da ‘faixa corta-fogo’ já estão intervencionados

O Governo Regional (GR) definiu uma intervenção estratégica numa área de 640 hectares ao longo do Caminho dos Pretos, para diminuição do risco de incêndio e protecção da população. Neste momento, já se encontram intervencionados cerca de 30% dos terrenos que integram a ‘faixa corta-fogo’, anunciou hoje a secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais.

Susana Prada visitou, esta quarta-feira (24 de Julho), uma limpeza de 15 mil metros, no Caminho dos Pretos. Na ocasião, a governante avançou ainda que está a decorrer um concurso para a construção de um tanque, de uma conduta de água ao longo daquele caminho e das bocas de incêndio.

“O proprietário deste terreno decidiu intervir na limpeza e reflorestação, de acordo com a gestão da floresta que o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN). É um exemplo de louvar”, realçou Susana Prada, mostrando-se “satisfeita” com a intervenção privada de limpeza, neste terreno de 15000 m2.

“Esta intervenção permitirá a redução da carga combustível e do risco de incêndio, aumentando a segurança da população do Funchal; a criação de uma mancha florestal com espécies mais resistentes a incêndios e a valorização do terreno para o seu proprietário, garantindo o seu aproveitamento económico”, sustentou.