Governo toma conta da Placa Central

Bom dia! A ‘novela da época’ ganha novos contornos esta quinta-feira, agora com o Governo Regional a tomar conta da Placa Central.

O tema que faz manchete no DIÁRIO explica que o executivo madeirense accionou uma medida inédita para que possa organizar o ‘Mercadinho de Natal’ na Placa Central da Avenida Arriaga, impondo restrições ao domínio público municipal que afastam a Câmara Municipal do Funchal deste processo que tem dado que falar desde o último domingo.

Eis as restantes chamadas de primeira capa:

‘Rusga em Santo Amaro rende três detenções’

Mega-operação policial apanhou suspeitos no bairro;

‘Ainda faltam voluntários’

Banco Alimentar Contra a Fome realiza campanha de recolha de alimentos este fim-de-semana;

‘Terras do Avô’ lança espumante no arranque da ‘Essência’

Chama-se ‘SoCa 50’ e será apresentado esta quinta-feira, na Essência do Vinho;

‘Maior orçamento da década no Funchal foi em 2011’

