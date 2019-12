Governo Regional valoriza agricultores que pretendem continuar a crescer

O Secretário Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural visitou esta manhã uma exploração agrícola em Câmara de Lobos, um projecto que contempla a realização de um investimento de modernização de uma área de 4.500 m2, apoiado pelo PRODERAM 2020, em cerca de 45 mil euros.

No local, Humberto Vasconcelos fez questão de vincar que a visita “vem ao encontro da política de proximidade do Governo Regional com os agricultores madeirenses” e valorizou o projecto apresentado por Justino Figueira da Silva, que irá duplicar a produção a breve trecho.

“O sucesso do primeiro investimento público, com as ajudas comunitárias, fez com que este produtor investisse num segundo projecto, para aumentar área de produção de banana”, salientou o governante, mostrando-se satisfeito em registar “este tipo de visão por parte destes agricultores que pretendem continuar a crescer”.

Depois de ter saudado estas apostas , Humberto Vasconcelos garantiu que o Governo Regional “continuará a apoiar e a investir na execução destes projectos”.

Registe-se que o projecto em apreço abrange a instalação de culturas plurianuais, investimentos infraestruturantes, designadamente a construção e implementação de um reservatório pré-fabricado, sistemas de rega sob pressão, medidor de consumo de água de rega, acesso viário interno e muros em pedra aparelhada.