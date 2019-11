Governo Regional vai aumentar respostas sociais em prol do envelhecimento ativo

A Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, marcou presença, nesta tarde de terça-feira, 26 de novembro, no encontro da população sénior do município de Santana, integrado na Semana Cultural da Ilha. Uma iniciativa da Casa do Povo da Ilha que vai já na sua 25.ª edição, e que contou hoje com a Conferência “O papel do cuidador informal”.

Na ocasião, Augusta Aguiar relevou o trabalho desenvolvido pelo Governo Regional no reforço de políticas de envelhecimento ativo, garantindo a aposta na dinamização dos Centros de Convívio e Centros de Dia, como forma de criar condições favoráveis à proteção e valorização da população idosa.

Face ao tema da Conferência, destacou que a Região foi pioneira no estatuto do Cuidador Informal e que será publicada, brevemente, a portaria conjunta que aprova o Regulamento do Estatuto do Cuidador Informal.

“No Regulamento do Estatuto do Cuidador Informal está descrito o modo pelo qual é feito o reconhecimento da qualidade de cuidador e da dependência da pessoa cuidada, o plano de cuidados a estabelecer, os diretos do cuidador informal e os critérios para atribuição do apoio financeiro”, realçou Augusta Aguiar, ressalvando que trata-se de uma resposta social complementar ao “trabalho importantíssimo que é desenvolvido, diariamente, pelas ajudantes domiciliárias e pelos colaboradores dos lares e outras estruturas sociais espalhadas por toda a Região.”

Para finalizar, a Secretária Regional reiterou o compromisso do Governo Regional em desenvolver a sua intervenção social direcionada para o desenvolvimento de “medidas e ações que permitam construir uma sociedade mais justa, coesa e solidária.”