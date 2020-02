Governo Regional quer criar Conselho Permanente para ouvir empresas da Madeira

Desenvolver meios para impulsionar a exportação de serviços e indústria madeirenses e criar um Conselho Permanente para a RAM, dedicado a ouvir as empresas e perceber os seus maiores desafios. Estas são duas das apostas do Governo Regional para estimular a economia madeirense, uma garantia dada por Miguel Albuquerque, esta quarta-feira, durante a visita à empresa de comunicação e marketing Dupladp & Associados, iniciativa integrada na no ‘Roteiro de Empresas’ que o chefe de Governo tem realizado com o secretário regional da Economia, Rui Barreto.

Continuar a reduzir o IRC, garantir que as próprias empresas participem na formação dos seus colaboradores para que a especialização seja direccionada, ou diminuir os custos de contexto (como os da burocracia desnecessária) são outros dos objectivos do executivo regional. Isto, para além de criar escala incentivando uma ligação em rede, sobretudo com os mercados continental e da diáspora: “Queremos continuar a manter uma relação muito estreita com os nossos empresários”, acrescentou Miguel Albuquerque.

Já Humberto Drumond, proprietário da Dupladp & Associados, agradeceu ao Governo Regional pelo “trabalho que executa diariamente para o crescimento contínuo e sustentado do tecido empresarial” da Região. O empresário enalteceu que “a dedicação em prol da valorização das empresas é um marco desta governação”.

Humberto Drumond lembrou que a Dupladp & Associados já tem presença no continente e nos Açores e apontou a responsabilidade social da empresa como um dos focos: “Sempre procurámos estar envolvidos em questões de disseminação de boas práticas, como a sustentabilidade e a responsabilidade social, assumindo projectos diferenciadores que visam o futuro de todos. Foi assim que também aprendemos a viver e a encorajar a diferença, reflectindo, promovendo e desenvolvendo acções numa perspectiva filantrópica, na construção de uma sociedade mais justa e harmoniosa, nunca desistindo e procurando fazer acontecer”. A empresa faz parte da ‘GRACE - Associação de Responsabilidade Social Corporativa’, desde final do ano passado: “As empresas não se podem limitar à simples geração de emprego e aos resultados quantitativos, devemos e podemos ser diferenciadores no exercício de cidadania”, disse.

Foi também por essa razão que a Dupladp & Associados inaugurou hoje um espaço multiusos dedicado a esta área, a que chamou sala Ana Lídia Drumond, em homenagem à irmã do propietário: “Inspiramo-nos em imagens que nos movem para iniciativas que valorizam a condição humana e o despertar das mentes, sempre pensando num amanhã mais próspero. E o exemplo desta aposta fica aqui hoje espelhado nesta sala, que suporta o envolvimento desta marca em questões capitais ao longo da sua existência”, concluiu emocionado.