“Governo Regional não interfere” nos assuntos religiosos

À margem da entrega dos apoios do PRODERAM 2020, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, não comentou a mais recente noticia de maior ênfase, no panorama regional, que se prende ao levantamento da suspensão do Padre Martins Júnior, frisando que o “Governo Regional não interfere nessa área”.

“O Governo exerce um poder temporal, a diocese um poder espiritual”, referiu o líder do Executivo, explicando que “são poderes independentes e a Diocese e o bispo do Funchal têm toda legitimidade para tomar as decisões que entenderem, no quadro daqueles que são os poderes da Diocese”.